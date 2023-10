Grande Fratello | la Casa si trasforma in una discoteca

Nella Casa del Grande Fratello , l’interesse di Giuseppe Garibaldi per Samira Lui è ormai chiaro anche agli occhi degli altri coinquilini. Il 30enne ...

Nella Casa del Grande Fratello , l’interesse di Giuseppe Garibaldi per Samira Lui è ormai chiaro anche agli occhi degli altri coinquilini. Il 30enne ...

La nuova edizione del Grande Fratello continua a non convincere a causa degli ascolti lontani dalle aspettative. L’ultimo confronto con la Rai è ...

Fiordaliso e Beatrice Luzzi sono state escluse, per volere degli altri concorrenti in Tugurio, dalla festa in Casa L'articolo Grande Fratello, ...