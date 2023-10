Gran Hermano Vip Alex minacciato da Daniele Dal Moro!

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 1 ottobre 2023) Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion WeekFedez in ospedale, Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli hatersOriana torna dal suo amore, i gesti notturni che fanno gioire i fan della coppia Dopo ilVip 8,offende Oriana Marzoli: la furibonda reazione diDal Moro indigna i telespettatori del reality show!VIP:OFFENDE ORIANA! LA REAZIONE DI- Finita l’esperienza alVip 8,, ex concorrente del reality show di Tele Cinco, ha attaccato duramente Oriana Gonzalez Palacios Marzoli, dichiarando in un video: “Lei è una piaga, una persona ...