GP Portimao | SBK | Superpole Race | Bautista avvicina ancora il titolo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ultimi sprazzi della stagione di Superbike che questo pomeriggio con gara 2 chiuderà il gran premio di, penultima tappa del mondiale. L’opportunità perè ghiotta: in caso di arrivo nei primi posti davanti a Toprak, potrà festeggiare il. Intanto nelladella mattina lo spagnolo è riuscito ad imporsi con un attacco all’ultimo giro al termine di un testa a testa con il turco di altissimo livello. Razgatlioglu aveva condotto la gara fino al decimo e ultimo giro, ma uscendo dalla curva che separava i piloti dal traguardo il pilota della Ducati lo ha passato e si è regalato il primo posto. Terza piazza invece per Locatelli, che potrà dire la sua anche in ottica gara 2, mentre Rinaldi ha chiuso sesto. Ecco dunque come è andata la...

SBK, Favoloso Bulega! A Portimao diventa campione del mondo Supersport 2023 Sky Sport

Terza piazza invece per Locatelli, che potrà dire la sua anche in ottica gara 2, mentre Rinaldi ha chiuso sesto. Ecco dunque come è andata la Superpole Race del GP di Portimao di SBK.Alvaro Bautista vince a Portimao anche una Superpole Race della Superbike combattuta e decisa solamente alle ultime curve. Lo spagnolo della Ducati Aruba, che ...