GP Giappone | MotoGP | la pioggia aiuta Martin | -3 da Bagnaia!

(Di domenica 1 ottobre 2023) Kuraokami è il leggendario drago dellae della neve della religione shintoista. Una divinità che ha fortemente sorriso a Jorgein questo GPdi. Lo spagnolo ha vinto la gara completando, come gli altri colleghi, metà dei giri previsti. Motivo? I commissari di gara hanno interrotto la contesa per il violentissimo acquazzone che si è abbattuto su Motegi congelando le posizioni e l’ordine d’arrivo al momento dello stop forzato. Un regalo, quello della divinità nipponica, che ha permesso al centauro di Pramaca Racing di rosicchiare altri punti nella classifica generale piloti al battistrada (e campione del mondo) Francesco Bagnaia: l’alfiere di Ducati adesso ha soltanto tre lunghezze di vantaggio sull’agguerrito corridore del team satellite di Borgo Panigale. Torna sul podio anche Marc ...

Jorge Martin ha vinto il GP del Giappone , appuntamento numero 14 del Motomondiale 2023 caratterizzato da una cancellazione per via di una forte ...

MOTEGI - gara sospesa per pioggia al Gran Premio del Giappone , valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . A undici giri dalla ...

Il GP deltiene vivo ed aperto il mondiale2023 con una gara contraddistinta da un colpo di scena e il continuo avanzamento di Jorge Martin nella corsa per il titolo. GP: gara ......{"timestamp":"2023 - 10 - 01T06:54:35.311Z","timestampUtcIt":"2023 - 10 - 01T08:54:35+0200","video":{"videoId":"866268","videoPageUrl":"https://video.sky.it/sport//video/gp -- motegi -...

MotoGp: Giappone, vince Martin. Bagnaia secondo Agenzia ANSA

GP Giappone: pioggia e bandiera rossa: Martin inarrestabile, Bagnaia limita i danni - Sportmediaset Sport Mediaset

(Proiezioni di Borsa) Su altre fonti Terzo Marc Marquez con la Honda. Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGp a Motegi. (corriereadriatico.it) La gara è stata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 Bagnaia sta per venire ripreso da Bezzecchi e Marquez. In difficoltà Oliveira, superato anche da Aleix Espargarò. -13 Strappo importante di Martin, che po ...