Golf | Ryder Cup | trionfo Europa | Stati Uniti battuti 16 | 5 a 11 | 5

17.43Cup: trionfo dell'Europa LaCup è dell'Europa. Nella 44ma edizione sui campi del 'Marco Simone' a Guidonia, a pochi passi da Roma, il Vecchio Continente fa festa battendo gli Usa col ...Trionfo dell'Europa al Marco Simone& Country Club: laCup torna nel Vecchio Continente grazie al successo contro gli Stati Uniti per 16½ a 11½. Si tratta del quindicesimo successo europeo, il primo dopo quello del 2018 a ...

Ryder Cup: Fleetwood regala la vittoria all'Europa. Usa sconfitti dopo 5 anni La Gazzetta dello Sport

La Ryder Cup torna in Europa: Stati Uniti ko. LIVE Sky Sport

ROMA Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup. In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo, a dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti (portando ...La prima Ryder Cup disputata in Italia è andata all’ A regalare quel mezzo punto necessario per spuntarla al Vecchio Continente, in vantaggio dalla prima giornata nella 44a edizione del torneo ...