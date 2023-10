Golf | Il Team Europa vince la Ryder Cup | Usa ko

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tommy Fleetwood firma il punto decisivo per il "Vecchio Continente". ROMA - Ilha conquistato laCup 2023 di. Al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio, a Roma, i padroni di casa hanno concretizzato il vantaggio accumulato nelle prime due giornate di gara, pri

Il capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2023 in programma a Roma , Luke Donald, ha ufficializzato il meccanismo di qualifica zione che porterà ...

Il team Europe è in vantaggio per 6,5 a 1,5 sul team Usa dopo una spettacolare prima giornata della 44esima edizione della Ryder Cup. Un ...

Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup. In un Marco Simone golf e country club gremito all’inverosimile e carico d’entusiasmo, a dare il mezzo punto ...

IlEuropa vince la Ryder Cup 2023 sui prati del Marco Simone& Country Club, a Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma. La squadra di Luke Donald e con vice - capitani i torinesi ...È stato un lungo percorso, un viaggio fantastico", ha detto il capitano delEurope, Luke Donald, dopo il successo della sua squadra.

E' trionfo Europa. Nell'ultima giornata della Ryder Cup 2023, andata in scena sui prati del "Marco Simone Golf & Country Club", a Guidonia Montecelio, nella citta' metropolitana di Roma, il team del ...Così il capitano del Team Usa, Zach Johnson, al termine della sfida ... "Non dobbiamo sprecare questa grande occasione, queste emozioni che stiamo vivendo, perchè il golf anche in Italia possa fare il ...