Gli Stati Uniti approvano la legge per evitare lo shutdown ma senza fondi per Kiev

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 1 ottobre 2023)rischia di rimanere sola nella guerra contro Mosca? Lo scenario è plausibile. Infatti con 88 voti a favore e 9 contrari il Senato statunitense ha approvato laperlonegli. La misura, presentata dallo speaker della Camera Kevin McCarthy, permetterà al Governo federale di funzionare per altri 45 giorni ma non prevedeall’Ucraina. Lo speaker della Camera Kevin McCarthy, dopo una riunione a porte chiuse con i suoi alleati, ha annunciato che avrebbe messo al voto un’altratampone che potesse regalare altri 45 giorni di tempo per trovare un accordo sul budget. La misura permette alle casse delle agenzie federali di continuare a riceverealmeno fino a metà novembre; prevede 16 ...