Gli amici di Putin vincono le elezioni in Slovacchia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo gli Stati Uniti che tagliano i fondi, un altro duro ko per Kiev arriva dalla. Infatti i socialdemocratici nazionalisti di sinistra dell’ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto leparlamentari in. Dopo lo spoglio di quasi il 99% dei distretti elettorali il partito d’opposizione Smer ha ottenuto il 23,3% dei voti, secondo i risultati preliminari diffusi dalla commissione elettorale di Bratislava. Il partito populista slovacco contrario agli aiuti all’Ucraina ha superato i centristi filo-Ue del Ps, sostenuti dal 17,03% degli elettori. Il voto in(5,4 milioni di abitanti, membro dell’Ue e della Nato) è determinante per sapere se larimarrà sulla sua strada filo-occidentale o si rivolgerà maggiormente a Vladimir. La ...