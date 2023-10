Gli adolescenti non si sono mai piaciuti Ma oggi il disagio è accentuato dall' inseguimento dei presunti modelli di bellezza sui social Qualcosa però si può fare Partendo dalle scuole O da adulti risolti

Leggi su iodonna

(Di domenica 1 ottobre 2023) Irene va alle medie e, come le sue tre amiche del cuore, ha la testa piena di sogni. L’ultimo, quello che l’appassiona di più, è diventare ballerina di danza classica, volare seguendo la musica. Un giorno, all’improvviso, scompare nel nulla. Unica traccia: tutù e scarpette abbandonati nel parco. Dopo lunghe ricerche i compagni la ritrovano in lacrime: è diventata troppo alta e rotonda per interpretare il cigno nel saggio di danza. L’amica Alice la consola: «Noisiamo nell’età di mezzo. Anche se non lo sappiamo, cambiamo ogni giorno la pelle e rinasciamo». ...