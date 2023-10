Giuliano Amato bacchetta Meloni e parla già da premier | Sui migranti tutto sbagliato | vi spiego la mia ricetta

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un altro indizio che conferma la tesi lanciata da Affaritaliani.it.si scalda già per diventareal posto di Giorgia. Sembra proprio che il vento tiri verso un nuovo esecutivo di tecnici o professori eè già pronto a riscendere in campo. Lo conferma anche la lunga intervista a doppia pagina di oggi a Repubblica in cui sembrare già da primo ministro in pectore quando illustra la sua(molto diversa da quella di Giorgia) sui. Segui su affaritaliani.it