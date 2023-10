Giovane escursionista non rientra dal Pizzo Parola | in corso le ricerche

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Valbondione. La macchina dellesi è messa in moto per trovare un ragazzo che non ha fatto rientro dopo un’escursione alPaola, sopra Valbondione. Ilera partito domenica mattina per una camminata. Intorno alle 15 i suoi familiari hanno lanciato l’allarme in quanto il ragazzo non era ancorato e non rispondeva al cellulare. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e i SAF della centrale di Bergamo hanno subito avviato le procedure di ricerca persona. Sul posto anche i Carabinieri e il SocAlpino. Seguono aggiornamenti.