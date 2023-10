Giorni felici! Ange Postecoglou degli Spurs viene elogiato da Fonz dopo la vittoria del Liverpool

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sito inglese: L’allenatore del Tottenhamha ricevuto un saluto a sorpresa dall’attore di Happy Days Henry Winklerladi sabato in Premier League in casa contro il. In vista della partita contro i Reds, aè stato chiesto come sosteneva il club di Anfield quando era piccolo negli anni ’70 e se questo significava qualcosa in vista di questa partita. L’australiano ha dato una risposta schietta, scherzando dicendo che adesso aveva tolto i poster e aggiungendo che all’epoca era anche un fan di Happy Days. La voce ovviamente è tornata a Winkler, che ha inviato al 58enne un messaggio specialela controversasul...

La manifestazione è posta in apertura della rinata '50di Cinema a Firenze'. Il titolo della ... E siamo particolarmentedi continuare a farlo grazie alla cultura. Anche quest'anno ...difficili che, in un certo senso e in altre forme, non sono mai finiti. Tu la cerchi ancora ... una in particolare che li vede giovani einsieme: "Non era male da giovane Albano. Tutti ...

GIORNI FELICI Brigitte Riebe Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri

"Giorni Felici" a Follonica: al Teatro Leopolda la "Terra dei Lombrichi" LA NAZIONE

Gaja Masciale è più Gioia (la protagonista) della Gioia che ho immaginato io". Enrico Galliani è molto emozionato per il fatto che il suo romanzo Eppure cadiamo Felici (Garzanti) sia stato adattato ..."Edda" con Chiara Migliorini, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in provincia di Grosseto, chiude "Giorni felici" ...