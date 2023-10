Giorgetti | ti servono soldi? Tassa la prostituzione

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023) In un momento così delicato per il nostro paese, in cui con la prossima manovra di Bilancio si tenta ancora una volta di generare nuove risorse finanziarie da utilizzare per la parziale copertura del deficit, i politici al governo dovrebbero saggiamente pianificare e finalmente realizzare un’accurata strategia di parziale uscita dalla crisi, per mitigare, quanto meno il più possibile, il grande impasse economico raggiunto nei Conti dello Stato. Basta allora con le solite politiche demagogiche del “tutto va bene e del non preoccupatevi che il domani sarà roseo” e si tenti invece di recuperare danaro dove possibile, per dare un sia pur parziale sollievo al bilancio dello Stato e di conseguenza alla nostra gente. In quest’ottica, dovrebbe essere seriamente presa in considerazione, accantonando bigottismi e moralismi religiosi su questo tema, peraltro ormai superati, l’idea di istituire, ...