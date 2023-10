Ginnastica | Tecchi | “Ragazzi straordinari ad Anversa Maccarani? Avevamo fatto bene a confermarla”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Isono stati. Anzi, ormai per loro certe prestazioni sono diventate normali. Ci siamo presentati adda campioni d’Europa e siamo riusciti a centrare l’obiettivo principale, il pass per Parigi. Adesso la strada è in discesa e ci divertiremo. Mi voglio complimentare con il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro e con tutto il suo staff, anche con gli atleti che sono rimasti a casa. Una delle nostre missioni statutarie è quella di consegnare alla preparazione olimpica del Coni il maggior numero di qualificati e, contando anche i sette posti della ritmica, siamo già a dodici, il massimo che si poteva fare, fin qui. Ora tocca all’artistica femminile. La squadra degli uomini mancava da Londra 2012, finalmente ce l’abbiamo fatta! E’ una gioia indescrivibile per tutto il nostro movimento. La ...