Ginnastica | Mondiali artistica | Nazionale maschile in finale e torna ai Giochi dopo 12 anni

(Di domenica 1 ottobre 2023) Anversa, 1 ott. (Adnkronos) - Aidi, ospitati da Anversa, in Belgio, lasupera le qualificazioni con il sesto punteggio, vola ine stacca il pass per iOlimpici di Parigi 202412. Si tratta di un risultato importantissimo: l'ultima presenza degli azzurri airisale infatti all'edizione del 2012, quella andata in scena a Londra. Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi e Mario Macchiati i protagonisti di giornata: l'Italia ha totalizzato al termine delle sei rotazioni il punteggio complessivo di 248.796, sufficiente per accedere all'ultimo atto della manifestazione assieme a Giappone (258.228), Stati Uniti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Ginnastica artistica FEMMINILI D ALLE 16.00 Grazie a tutti per averci ...

Obiettivo raggiunto per la Svizzera aidi Anversa. La delegazione rossocrociata, rappresentata da Noe Seifert, Christian Baumann, Luca Giubellini, Taha Serhani e Florian Langenegger, ha strappato il ticket per i Giochi Olimpici di ...di Anversa diartistica si aprono nel migliore dei modi per la spedizione azzurra. La squadra maschile con una splendida prova in qualificazione riesce a conquistare il duplice ...

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: alle 12.00 azzurri a caccia di finale e pass olimpico OA Sport

Mondiali ginnastica, Italia conquista pass Olimpiadi a squadra Agenzia ANSA

Anversa, 1 ott. (Adnkronos) - Ai Mondiali di ginnastica artistica, ospitati da Anversa, in Belgio, la Nazionale maschile supera le qualificazioni con il sesto punteggio, vola in finale e stacca il pas ...L'Italia della ginnastica artistica strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella prova a squadre, dove mancava da Londra 2012. Dopo le sei rotazioni delle qualificazioni ai Mondiali di ...