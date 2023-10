Ginnastica artistica | Simone Biles divampa ai Mondiali | nella leggenda con Yurchenko doppio carpio | 59 rasentati

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023)ha regalato grandissime emozioni nelle qualificazioni dei2023 di. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio è tornata a calcare la pedana dello Sportpaleis di Anversa (Belgio), dove dieci anni fa conquistò le sue prime medaglie iridate, e il tempo sembra essersi fermato. Dopo due anni di inattività agonistica a seguito delle drammatiche Olimpiadi di Tokyo 2020 e dopo essere ritornata in scena in estate durante le competizioni statunitense, la nativa di Columbus ha rimesso piede in una rassegna iridata a distanza di quattro stagioni dallo storico pokerissimo d’oro di Stoccarda e ha sfoderato una prestazione di altissimo spessore agonistico. A tratti è sembrata venire da un altro Pianeta per la qualità della sua acrobatica, per la precisione in ...