Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | Biles | Jones e Gadirova brillano Italia vicina alle Olimpiadi Classifiche e risultati

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) è andata in scena la prima parte delle qualificazioni aidi. Si sono disputate le prime tre suddivisioni sulle dieci in programma, si proseguirà lunedì 2 ottobre con gli ultimi raggruppamenti al termine dei quali si definiranno le qualificatedi Parigi 2024 evarie finali. Giornata davvero di fuoco con gli USA di Simonee la Gran Bretagna di Jessica, rispettivamente prima e seconda nella passata rassegna iridata. Le americane hanno primeggiato davantiCampionesse d’Europa, l’ha disputato una gara solida nonostante le assenze per infortunio ed è riuscita a concludere al terzo posto ...