Ginnastica Artistica | l’Italia Maschile a Squadre stacca il pass per le Olimpiadi

(Di domenica 1 ottobre 2023) Anversa –dellastrappa ilper ledi Parigi 2024 nella prova a, dove mancava da Londra 2012. Dopo le sei rotazioni delle qualificazioni ai Mondiali di Anversa, gli azzurri chiudono col sesto punteggio (248.796) che vale la qualificazione alla finale della rassegna iridata e la qualificazione ai Giochi. In testa c’è il Giappone. “E’ un risultato che immaginavamo – dice il ‘capitano’ Nicola Bartolini, campione uscente nel corpo libero ma fuori dalla finale a otto ad Anversa – E’ stata difficile, ma è un risultato indescrivibile. Tante volte, non lo nascondo, siamo stati tentati di non fare la valigia per andare a fare certe gare, tutti abbiamo i nostri problemi. Ma il segreto è che siamo forti, abbiamo avuto una crescita esponenziale ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La nazionale italiana maschile di ginnastica artistica con il totale di 248.796 e il sesto posto in qualifica centra la finale mondiale a squadre di martedì 3 ottobre e la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024.

Ad Anversa (Belgio) si sono concluse le qualificazioni maschili dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L'Italia ha staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 e tornerà in pedana martedì