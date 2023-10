Ginnastica artistica | Alice D’Amato | “A dormire serene | spiace per la parallela Compensata la mia giornata storta”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023)si era presentata ai Mondiali 2023 dicome Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche ed era una delle favorite della vigilia per la conquista di una medaglia iridata, ma purtroppo la genovese è caduta nel corso delle qualificazioni andate in scena oggi pomeriggio ad Anversa. La 20enne ha commesso un errore in occasione di un passaggio allo staggio basso e ha messo il piede a terra, dicendo addio al sogno di accedere alla Finale di Specialità e giocarsi le sue carte.ha poi commesso diverso sbavature anche alla trave, salvo riscattarsi con un buon corpo libero in una gara aperta con il consueto doppio avvitamento al volteggio. L’azzurra si è meritata il pass per la finale nel concorso generale individuale, dove in primavera ha ...