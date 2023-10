Ginnastica | Anna Basta sull’ammonizione all’allenatrice Maccarani | «Come si può giustificare gli abusi per troppo amore?»

(Di domenica 1 ottobre 2023) «si puòun abuso dietro “l’eccessivo affetto”?». A chiederselo è, ginnasta che si è esposta contro i presuntipsicologici dell’allenatrice Emanuela, che ieri è uscita dal tribunale sportivo con un’ammonizione, e non un provvedimento più severo, perché secondo i giudici avrebbe «peccato di affetto» nei confronti della giovane ginnasta. Ulteriori motivazioni verranno comunicate entro dieci giorni. In un post su Instagram,commenta amareggiata la decisione dei giudici: «Ieri ho avuto modo di terminare la mia giornata lavorativa e di realizzare ciò che è avvenuto. Vorrei partire sempre dallo stesso concetto: il mio obiettivo non è condre qualcuno, bensì cambiare un sistema ormai ...

7. La sera non potevo uscire dalla stanza finche la piccola non dormiva: che incubo, la ... Come si mantiene "Dieta ferrea e almeno un'ora al giorno. Ho la spina dorsale a pezzi e mi ...

Infine, Anna dà un messaggio di speranza ... Da circa un mese la ragazza ha iniziato il percorso per diventare tecnico federale di ginnastica ritmica.