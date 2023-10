Già esauriti i fondi per il bonus trasporti Le richieste potevano essere inoltrate dalle 8 di questa mattina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) È già finita. Dopo 11 ore non ci sono più soldi. Il governo ha quindi deciso di stoppare ledel. Il “click day” era partito alle 8 di stamane. Una corsa per ottenere un contributo di 60 euro per l’abbonamento al trasporto pubblico locale. “Non è possibile procedere con la richiesta delper il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria”, si legge ora sul sito. “Gli eventualiresidui, generati dal mancato utilizzo dirilasciati nel mese di ottobre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande8 del primo novembre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse”. È andata comunque meglio dello scorso 1 settembre quando la corsa alera ...