Geppi Cucciari | “Tifo Cagliari | spero si salvi Vorrei giocare ancora a basket e…”

Mettendosi in gioco da showgirl a tutto tondo, Geppi Cucciari ha aperto la seconda edizione di “ Splendida Cornice ”, il varietà culturale in onda ...

Ballo Ballo rinasce in una nuova versione di Geppi Cucciari . La canzone di Raffaella Carrà , che fu la sigla per l’edizione 1982 del varietà di ...

e una squadra di lavoro che crede ancora in alcuni fondamentali che sono un po' televisivi e mantengono sempre un'estrazione radiofonica evidente (ma esisterà qualcosa di meglio di una ...... ha risposto che in effetti non ha per niente gradito quei suoi giudizi negativi dopo la sua esibizione nei panni di Cher a Tale e Quale Show : La Balivo, che ieri ha intervistato, ha ...

Geppi Cucciari, vestita come Raffaella Carrà, canta e balla la sigla cult di Fantastico 1982 Corriere TV

Nella nuova Rai Geppi Cucciari fa un miracolo la Repubblica

Lunga intervista con la Gazzetta per la comica e presentatrice italiana, che ha parlato della sua terra e della pallacanestro ...In una lunga intervista concessa a Francesco Velluzzi su “La Gazzetta dello Sport”, Geppi Cucciari ha raccontato anche di come il basket sia una parte fondamentale della sua vita: “Le mie più care ...