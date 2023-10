Genoa | Gudmundsson | «Italiano? Conosco solo le parolacce»

L'Udinese non vince più. La squadra allenata da Sottil pareggia 2-2 in casa contro il Genoa, al quale non basta un Super lativo Gudmundsson ,...

Appena tre minuti più tardi ilritroverebbe il gol, ancora con, ma è il direttore di gara ad annullare tutto per una precedente posizione di fuorigioco. I liguri vanno però ...Commenta per primo L'uomo del giorno (e non solo) in casaè senza dubbio Albert, autore di una doppietta all'Udinese che purtroppo per i rossoblù non è bastata a tornare dal Friuli con i tre punti in tasca: 'Abbiamo iniziato la partita ...

Udinese-Genoa, le pagelle: Gudmundsson fantastico (8), all'Udinese non basta Lucca (6,5) La Gazzetta dello Sport

Gudmundsson trascina il Genoa con una doppietta: Udinese sotto 1-2 al 45' Tutto Napoli

L'uomo del momento in casa Genoa ha un nome e un cognome: Albert Gudmundsson. Dopo il gol e la super prestazione con la Roma, è arrivata anche la doppietta contro l'Udinese.Si è conclusa sul 2-2 la sfida del Bluenergy Stadium tra l'Udinese e il Genoa. Ospiti due volte in vantaggio grazie a una doppietta del solito.