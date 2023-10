Genio Guastatori Caserta impegnato a Battipaglia in disinnesco di ordigno della 2^ Guerra Mondiale

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 1 ottobre 2023)(Salerno). È iniziata alle 9 di questa mattina la bonificabomba da 500 libbre (226 chilogrammi), sganciata da un aereo inglese durante la seconda, rinvenuta il 10 agosto scorso in un cantiere edile nell’area dell’ex zuccherificio di via Turco a, nel salernitano. Gli artificieri dell’Esercito Italiano 21° Reggimentoeseguiranno le operazioni tecniche di foratura e “lisciviatura”bomba in loco, tenuto conto che si tratta di una scoppio ritardato e per le sue caratteristiche non è trasportabile altrove in quanto dotato di spoletta non rimovibile. La macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura di Salerno ha visto la collaborazione ...