Gelli e Gheddafi | i super ambasciatori di Daniel Ortega nel mondo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il Nicaragua del dittatore sandinista assegna la quinta ambasciata al figlio dell’ex piduista Licio. Mentre l’altro suo fedelissimo «messaggero nel» è Mohamed Farrara Lashtar, il nipote dell’ex leader libico. Una doppia scelta che nasconde interessi opachi. Maurizioe Mohamed Farrara Lashtar. Segnatevi questi due nomi perché oltre a essere il figlio dello scomparso Licioe il nipote del defunto dittatore libico, sono loro a gestire per conto della dittatura dila politica estera del Nicaragua in una quindicina di Paesi di Europa, Africa, Medioriente e Paesi arabi. Del 64enne Maurizio si sa che la sua ultima ambasciata è quella di Bratislava, in Slovacchia. Ad annunciarlo sulle tv a reti unificate, il 31 agosto scorso, nientemeno che Rosario ...