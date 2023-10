Gasperini | «l’Atalanta sta crescendo | felice di Muriel Ederson imparerà a segnare»

(Di domenica 1 ottobre 2023)a Dazn dopo Atalanta-Juventus 0-0 «Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario indubbiamente forte, siamo cresciuti nel corso della gara, abbiamo cullato la possibilità di vincere, abbiamo avuto le occasioni, siamo dispiaciuti di non aver vinto». «Usciamo da questa gara con buona consapevolezza, la squadra è rimasta compatta, nel secondo tempo ha saputo variare assetto, abbiamo aggiunto anche giocatori. Chi è entrato, è stato molto importante. È stata una risposta positiva perché mi consente di allargare la rosa, sono molto soddisfatto. Mai 5 partite senza subire gol. «Giochiamo da tanto tempo insieme, diventa più facile adottare soluzioni, recupereremo anche Palomino a breve, tutto l’assetto della gara aiuta, anche il centrocampo, l’attacco. Sono molto soddisfatto della prestazione, la squadra è cresciuta di dimensione nelle ultime settimane. «Sono ...

