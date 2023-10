Gara podistica per celebrare il 2° Memorial Luogotenente dei Carabinieri Baldassarre Nero

(Di domenica 1 ottobre 2023) Portico di Caserta. Questa mattina in piazza Rimembranza è stato dato il via alla 17^portichese, 4^ edizione dei due Comuni (Portico di Caserta e Macerata Campania). La, sviluppata su un percorso di 10 km, che rientra nel Campionato Regionale C.S.E.N., quest’anno ha celebrato il “2°dei”. Alla partenza si sono ritrovati oltre 800 partecipanti, tra cui 20 militari appartenenti dell’Arma dei, che hanno voluto ricordare con affetto ilche il 29 marzo 2021, proprio nel periodo in cui era al comando della Stazione di Macerata Campania è rimasto vittima del COVID. All’evento hanno partecipato anche la moglie Anna Maria Russo e ...

... parteciperà con alcuni dipendenti e tra essi anche il Direttore Generale Antonello Maraldo che correrà i cinque chilometri dellacon partenza e arrivo in via Lucania dopo aver ...La sesta edizione della

Una corsa contro l'ictus, gara podistica per raccogliere fondi per la ... Azienda Ospedaliera di Perugia

Lucca, le foto e la classifica della 10x1 ora Quotidiano Sportivo

PORTICO DI CASERTA – Questa mattina in piazza Rimembranza a Portico di Caserta è stato dato il via alla 17^ gara podistica portichese, 4^ edizione dei due Comuni (Portico di Caserta e Macerata Campani ...Sarà in via Vittorio Veneto a Pisa, come aveva promesso il primo cittadino. E la Pisa Half Marathon dedica al medico anche la gara podistica dell’8 ottobre.