Fuga di cervelli | dove vanno i giovani laureati italiani

Leggi su quifinanza

(Di domenica 1 ottobre 2023) Con “di” si intende la migrazione di figurealtamente qualificate, che hanno completato il suo percorso di istruzione nel proprio Paese, ma si trasferiscono in un altro per lavorare. L’Istat ha catturato nel suo rapporto sulle migrazioni interne e internazionali della popolazione residente. I, tra i 25 e i 34 anni, rappresentano uno su tre degli emigrati del nostro paese, per un totale di 31 mila individui, di cui oltre 14 mila vantano una laurea o un titolo superiore. Daprovengono ichevia dall’Italia Secondo i dati provenienti dall’Istat, la maggior parte degliche decidono di emigrare all’interno del nostro stesso paese proviene principalmente dalla Campania (30%), ...