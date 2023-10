Frosinone | Di Francesco | «Abbiamo messo in difficoltà la Roma»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro laEusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «inlama non siamo stati bravi a capitalizzare le occasione. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara. Sono stati più bravi loro a concretizzare. Modulo?dovuto cambiare per forza. Noi giochiamo meglio a quattro ma anche a tre siamo riusciti a sorprenderli. Giovani? A loro dico sempre di andare in campo tranquilli e giocare con serenità. C’è un pizzico di rammarico».