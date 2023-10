Francesco Totti tornato dal suo primo grande amore | “Sempre bello tornare” | Ormai ha preso la sua decisone e lo ha fatto davvero

(Di domenica 1 ottobre 2023), ilnon si scorda mai. Il ritorno al passato è stato epico: “, la leggenda del calcio italiano, è considerato un vero e proprio fuoriclasse che in tutta la sua carriera sportiva, è stato fedele ad una sola maglia: quella della Roma. Soprannominato Er Pupone,nasce 27 settembre 1976 a Roma. Non solo un ottimo calciatore,è celebre per la sua simpatia che ha conquistato anche il pubblico meno interessato allo sport. Con il suo marcato accento romano e la battutapronta, è entrato nel cuore degli italiani ed è diventato a tutti gli effetti un personaggio dello ...

Ilary Blasi e Francesco Totti , cosa succede in tribunale . Negli ultimi giorni la conduttrice è finita nel mirino di Striscia La Notizia per il suo ...

La conduttrice Mediaset non le ha di certo mandate a dire alla sua rivale in amore, l’attuale compagna dell’ex calciatore. Cosa è accaduto? Ilary ...

La figlia di Ilary Blasi eposa in costume intero e in abito da sera, mentre il suo fidanzato si immortala mentre guarda l'orizzonte. Nuotano insieme abbracciati e si godono un'...2 Altro che Rolex e Tapiri per la separazione con. Ilary Blasi si è ormai tuffata al cento per cento nella nuova relazione con il compagno Bastian Muller e insieme a lui si è lanciata in abiti tradizionali nella celebre festa dell'...

Chanel Totti e Cristian Babalus, yacht di lusso a Montecarlo. Gli hater: «Hai sedici anni, non vai a scuola» ilgazzettino.it

Francesco Totti, la festa di compleanno con Noemi Bocchi e i figli TGCOM

Chanel Totti è già una star. La figlia adolescente di Ilary Blasi e Francesco Totti è già amata e criticata come i genitori e negli ultimi giorni, soprattutto, gli ...Chanel Totti è in vacanza col fidanzato Cristian Babalus: un romantico weekend di coppia tra Monaco e Monte Carlo ...