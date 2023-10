Francesca Fagnani dopo lo stop alla partecipazione di Fedez a Belve | “È vero che la Rai non l’ha ritenuta opportuna ma…”

(Di domenica 1 ottobre 2023) La conduttrice diè intervenuta sui social in meritorecente decisione della Rai, che ha rifiutato l’ospitata dial talk show. Secondo quanto trapelato da TvBlog, i vertici dell’azienda sarebbero stati contraridel rapper aluce di quanto accaduto durante l’ultimo Festival di Sanremo.kermesse canora, il marito di Chiara Ferragni aveva fatto discutere per la sua esibizione in collegamento dCosta Smeralda dai chiari riferimenti politici. Senza contare il clamore scatenato dal bacio in diretta con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. Questi avvenimenti – uniti alle passate polemiche suscitate dalle parole di ...

Dopo la paura per la salute di Fedez , il rapper sarebbe dovuto andare da Francesca Fagnani per deliziarci con una bella intervista a Belve , in onda ...

L'intervista di Fedez a Belve non s'ha da fare. Stando a quanto riporta TvBlog il rapper non sarà ospite dinel fortunato programma di Rai 2. I recenti problemi di salute - il 33enne è stato operato d'urgenza per due ulcere - c'entrerebbero ben poco: pare che la Rai abbia posto un veto ...Leggi anche Domenica In, Corona ospite nella puntata di oggi Belve 2023, Fabrizio Corona a: "Mio figlio sta male" Fabrizio Corona ha finito di scontare la pena: "Uomo libero"

Francesca Fagnani sulla storia d'amore con Enrico Mentana: "Ha dovuto corteggiarmi a lungo" La Gazzetta dello Sport

Non condivido questa decisione nè Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così": Francesca Fagnani interviene su Ig sullo stop Rai a Fedez . Il ricovero di Fedez in ospedale per ...Francesca Fagnani commenta la decisione della Rai di bocciare l’ospitata di Fedez a Belve: “Non condivido, il programma non ha mai tolto ...