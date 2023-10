Fotogallery - Biella | cadavere in un cassonetto | fermate quattro persone

Le foto 01 ottobre 2023 15:07, cadavere in un cassonetto: fermate quattro persone - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...Il ritrovamento Il corpo era stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a, in località ...Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Decreto Caivano, ok Cdm su stretta a ...

Rotellistica Roseda Merate, doppietta di podi nel Cno Plus di Biella FOTOGALLERY Prima Merate

Casa distrutta dalle fiamme a Donato. Le impressionanti immagini ... ilbiellese.it

Emergono ulteriori dettagli circa lo scoprimento dell’uomo senza vita a Chiavazza. Intorno alle 19 circa di ieri, sabato 30 settembre, personale della squadra Volante è giunta in via Coppa 29 dopo la ...Il corpo era stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Biella, in località Chiavazza. A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura. Dalle prime ...