FOTO – Mkhitaryan esulta dopo Salernitana-Inter | «Poker night!»

Henrikh Mkhitaryan , centrocampista armeno dell’Inter, ha ringraziato il Giappone per la calorosa accoglienza. POST – A seguire il messaggio e la ...

Grande protagonista e migliore in campo di Inter-Milan, Henrikh Mkhitaryan ha pubblicato il suo buongiorno ai tifosi nerazzurri dopo la vittoria. ...

Non poteva mancare l’intervento dell’ex capitano dell’Inter e vice-presidente Javier Zanetti . L’argentino incorona un giocatore su ...

Mkhitaryan è stato uno dei protagonisti indiscussi del derby contro il Milan e ora, sull’onda di quell’entusiasmo, si sta preparando per Real ...

I soliti tre cambi ", Asllani e Lautaro rispettivamente per Klaassen, Calhanoglu e ... "LivePhotoSport "...- campionato di calcio serie A / Salernitana - Inter /Daniele Buffa/Image Sport nella: ... L'Inter non ha mostrato granché fino all'ingresso di Lautaro e di. Buona la prova della ...

L'appello di Mkhitaryan per fermare il genocidio nel Nagorno ... Corriere dello Sport

Inter, manita derby: 5-1 al Milan! Super Mkhitaryan, festa Inzaghi Tuttosport

Salernitana-Inter 0-1 in campo per la settima giornata DIRETTA Al 62' Salernitana 0, Inter 1. Lautaro Martínez (Inter) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a ...Salernitana-Inter 0-4 (0-0). Salernitana (3-5-2): Ochoa; Daniliuc (41' st Pirola), Gyomber, Lovato; Kastanos, Bohinen (33' st Maggiore), Martegani (26' st Mazzocchi), Legowski, Bradaric; Dia (41' st ...