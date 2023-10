Forza Italia | Tajani | “Puntiamo al 20%”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il partito chiede che il Ponte di Messina venga intitolato a Silvio Berlusconi ”Sono convinto che tra uno, due anni, arriveremo al 20 per cento, soltanto perché abbiamo delle buone idee…”. Antoniochiude la ‘tre giorni’ dia Paestum, iniziata con il B day in memoria di Silvio Berlusconi, tra il ricordo dei tempi d’oro e fuochi di artificio. L’eredità lasciata dal fondatore diè pesante, incombono le elezioni europee 2024 con dietro l’angolo il rischio di flop, e il segretario prova ad alzare l’asticella, indicando un obiettivo a doppia cifra, che appare molto ambizioso. Il ‘nuovo corso di Antonio’, come lo chiamano i suoi fedelissimi, inizia ufficialmente oggi con il via libera del Consiglio nazionale al pugno di ferro contro i ‘morosi’ (chi non paga la quota di 900 ...

