Forza Italia | Tajani | “Più passa il tempo più noi cresceremo | arriveremo al 20%”

(Di domenica 1 ottobre 2023) PAESTUM (SALERNO) – “Sono convinto che piùilpiù noi. Dobbiamo dare il massimo, certo. Ma più passerà il, più si renderanno conto che qui c’è gente seria, che non dice parole a vanvera”. Lo ha detto il segretario nazionale di, Antonio, nel suo intervento in chiusura della tre giorni di Paestum. “Io sono convinto che tra un anno, due anni,al 20% perchè abbiamo delle buone idee, sappiamo cosa vogliamo e il cittadino vuole essere guidato da chi lo protegge”, ha aggiunto il segretario forzista. L'articolo L'Opinionista.

(Adnkronos) – ''Sono convinto che tra uno, due anni, arriveremo al 20 per cento, soltanto perché abbiamo delle buone idee…''. Antonio Tajani chiude ...

Il partito chiede che il Ponte di Messina venga intitolato a Silvio Berlusconi ”Sono convinto che tra uno, due anni, arriveremo al 20 per cento, ...

Il partito chiede che il Ponte di Messina venga intitolato a Silvio Berlusconi ”Sono convinto che tra uno, due anni, arriveremo al 20 per cento, ...

E i migranti sono diventati un tema centrale del dibattito, scelto dalla principaledi opposizione, i conservatori della Cdu - Csu, per attaccare il governo del cancelliere socialdemocratico ...A Paestum all'appuntamento dihanno avuto più rispetto per me. Mi augurerei la stessa accoglienza nel Pd. Quando sono arrivato stasera mi sono confuso, pensavo di essere venuto alla ...

Berlusconi Day, la famiglia resta a Milano. Il fratello: «Impensabile staccarci da Forza Italia» Domani

Paolo Berlusconi: "Forza Italia si sostenga da sola. Basta soldi dalla nostra famiglia" L'HuffPost

PAESTUM (SALERNO) - "Sono convinto che più passa il tempo più noi cresceremo. Dobbiamo dare il massimo, certo. Ma più passerà il tempo, più si renderanno ...Il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile sta iniziando ad entrare nel vivo e, tra risultati previsti e diverse sorprese, si stanno definendo ...