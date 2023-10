Forza Italia | Giorgio Mulè attacca Christine Lagarde | “Dovrebbe stare a casa a curare i nipotini” Poi rispolvera la retorica anticomunista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Volge al termine la tre giorni diorganizzata a Paestum in memoria di Silvio Berlusconi, dal palco degli interventi conclusiviha richiamato l’esigenza di un piano di privatizzazioni, cogliendo l’occasione perre la presidente della Bce, colpevole di aver portato ad un aumento dei tassi di interesse: “Non è colpa nostra se non sta ai nipoti”, ha detto. Continuando poi il discorso con un attacco agli avversari politici del centrosinistra additati come “comunisti”, nel solco di una tradizione inaugurata da Berlusconi negli anni novanta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.