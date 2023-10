Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ledi, sfida valida per la settima giornata di. Obiettivo tre punti per entrambe le squadre, che vogliono scavalcare nuovamente il Napoli e portarsi al terzo posto alle spalle delle milanesi. I bianconeri sono reduci dalla vittoria ai danni del Lecce, ma secondo i bookies partirà leggermente favorita l’. Assenti Vlahovic e Milik. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 1 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.