Fiumicino | tenta di rubare un’auto nel parcheggio dell’aeroporto | arrestato

(Di domenica 1 ottobre 2023)– I Carabinieri della Stazione Aeroporti di Roma, nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hannoun cittadino tunisino di 43 anni, gravemente indiziato del reato dito furto aggravato e sanzionato cinque autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito. Nello specifico, nel corso dei controlli effettuati dai militari in tutto il sedime aeroportuale, una pattuglia in transito all’interno delPR-15, ha sorpreso il 43enne mentre stava forzando la portiera dicon un arnese. Nei pressi dei vari “Terminal – Arrivi”, i Carabinieri hanno sanzionato quattro autisti sorpresi mentre procacciavano clienti al di fuori degli stalli, senza averne titolo poiché sprovvisti di regolare ...

In totale, i Carabinieri della Stazione Aeroportohanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 10.695 euro. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini ...... professore di agronomia che abita a piazza Vittorio, e i Mazzoni da, non attrezzati a ... Lui è un inconsapevole che non riesce a usare degli strumenti: letutte, non è giustificabile ...

Aeroporto di Fiumicino: carabinieri sorprendono un uomo mentre ... BaraondaNews

La commissione cinematografica di Fiumicino cerca nuove location ... TerzoBinario.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare della questione stadio: «Un commissario per gli stadi semplificherebbe molto le costruzioni ex-novo. Per quello che ...Operazione Steal Oil della guardia di finanza. Sequestrati beni per 3 milioni di euro e confiscati assets per oltre 34 milioni ...