Firenze | antagonisti occupano ex convento e circolo di proprietà del Comune

Le occupazioni abusive sono state attuate dal collettivo di Viale Corsica e dal Movimento di Lotta per la casa... grazie alla vicinanza con l'artista Giuseppe Chiari, all'undeground, alla musica, alla politica (Collettivi Politici Unitari,) e all'area dei movimenti. Dopo alcune esperienze di ...

Firenze, antagonisti occupano ex convento e circolo di proprietà del ... LA NAZIONE

Antagonisti occupano due edifici a Firenze: Comune chiede lo sgombero gonews

Dopo un’estate di sgomberi, un’occupazione simbolica, durata una settimana, del circolo del Romito in via Scipio Sighele. A prendere possesso dei locali, di proprietà del Comune e chiusi da questa ...Oggi a Firenze, elementi antagonisti hanno occupato due edifici diversi nella città: un ex convento di proprietà privata e un ex circolo di proprietà ...