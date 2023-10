Firenze | accoltella due uomini in strada e fugge Ricerche dei carabinieri a Lastra a Signa

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un uomo è scappato dopo averto in via dei Ceramisti due connazionali marocchini. I feriti, di 30 e 26 anni, avrebbero avuto una discussione con l'uomo, poi degenerata L'articolo proviene daPost.

Ennesimo episodio di violenza in piazza Santa Maria Novella. Sei identificati e denunciati per rissa

I due feriti sono stati portati dal 118 al pronto soccorso degli ospedali di Careggi e di San Giovanni di DioL'uomo, 36 anni, è stato portato all'ospedale di Careggi a. La vittima aveva 33 anni. Foto di archivio

Accoltella due uomini e fugge: caccia all'aggressore LA NAZIONE

Arezzo, accoltellato durante la rissa a Terranuova Bracciolini: muore 38enne La Repubblica Firenze.it

Fermato l’autore dell’aggressione: si tratta di un 52enne con problemi psichici. Una 17enne è stata accoltellata all’addome a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, ed è ora ricoverata in ...Un uomo è scappato dopo aver accoltellato in via dei Ceramisti due connazionali marocchini. I feriti, di 30 e 26 anni, avrebbero avuto una discussione con l'uomo, poi degenerata ...