Fiorentina | brutte notizie per Italiano | un titolare rischia di saltare il Napoli

(Di domenica 1 ottobre 2023) Da Firenze giungono nuovi aggiornamenti in merito al recente infortunio di un top tra i viola.è ora a rischio. Con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 8 ottobre,inizia a macinare giorni sui calendari di entrambe le squadre. In particolare, la prossima settimana sarà fondamentale soprattutto per il tecnico della viola Vincenzo. Dopo aver recuperato Nico Gonzalez infatti, il mister della violaora di perdere un titolarissimo per la sfida del Maradona, come annunciato dalla stessatramite un comunicato ufficiale., Biraghi a rischio forfait Sopraggiunto da un trauma distorsivo al ginocchio durante il match tra Frosinone e ...

notizie per Vincenzo Italiano , tecnico della, in vista della sfida di Serie A contro il Cagliari. L'infortunio alla caviglia di cui è stato vittima Cristiano Biraghi contro il ...Il calciatore brasiliano dovrà essere operato in ospedale. Dopo la gioia, ora ladeve fare i conti con lenotizie: il club di Vincenzo Italiano, infatti, dovrà scendere in campo per diversi mesi senza Domilson Cordeiro dos Santos, noto anche come Dodo, che ...

Fiorentina, brutte notizie in casa Primavera: Sene a rischio per l ... fiorentinanews.com

Brutte notizie Fiorentina, CorFio: “Pierozzi ieri a Roma, altro stop per lui” Viola News

La Fiorentina ha annunciato attraverso i propri canali social i convocati in vista della gara di domani contro il Cagliari. Tra questi è presente anche il capitano Cristiano Biraghi, costretto ad ...Il caso del giornalista che non è stato fatto entrare al Viola Park ha creato grande discussione sul tema, ecco come la pensa il quotidiano sportivo L'inaugurazione del Viola Park di… Leggi ...