Fino a quando resta chiuso il Traforo del Monte Bianco

Leggi su quifinanza

(Di domenica 1 ottobre 2023) Per 9 settimane consecutive ildelrimarrà. A determinare lo stop ai trasporti “operazioni di manutenzione tecnica, in particolare lavori riguardanti la sostituzione degli elementi di impalcato stradale nella zona centrale dele la sostituzione dei 76 acceleratori installati sulla volta”, come si legge sul sito ufficiale dell’infrastruttura. Tunnel del: chiusura totale da metà ottobre La circolazione aldelverrà interrotta dalle 8:00 di lunedì 16 ottobre alle 22:00 di lunedì 18 dicembre. I viaggiatori potranno percorrere, facendo un po’ di strada in più, gli itinerari alternativi che sono stati predisposti. Il tunnel del...