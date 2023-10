“Filo-Putin” Le elezioni in Slovacchia danno un risultato amaro per l' Ucraina

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il partito populista Smer-Sd, che si oppone agli aiuti all', ha vinto lelegislative in. La formazione dall'ex premier Robert Fico ha ottenuto il 23,3% dei voti, davanti al partito centristaProgressista (17,03%), dopo lo spoglio di tutte le schede. Smer è destinato quindi a conquistare 42 seggi nel Parlamento di Bratislava che conta 150 membri e perciò avrà bisogno di partner di coalizione per ottenere la maggioranza. Il partito di sinistra Hlas-Sd, sorto nel 2020 da una costola di Smer, è un potenziale partner, con una proiezione di 27 seggi. L'Hlas è guidato da Peter Pellegrini, che è diventato premier dellanel 2018 dopo che Fico si è dovuto dimettere in seguito alle proteste nazionali per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata. ...