Fico | La Slovacchia ha problemi piu' importanti dell' Ucraina

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Pronti ad aiutare l'Ucraina , ma non con le armi" A poche ore dalle elezioni, il vincitore ed ex premier Robert ...

PUBBLICITÀ Il partito dell'ex premier filorussovince le elezioni incon oltre il 23% dei voti, davanti ai centristi del Ps. Le elezioni anticipate insono state vinte dal partito Smer - Sd dell'ex premier Robert. ...... infatti, ha già annunciato che non avrebbe più spedito materiale bellico nel Paese in guerra ed è probabile che lala seguirà, dopo la vittoria alle elezioni di Robert. In...

Elezioni in Slovacchia, l'ex premier Robert Fico arriva primo: svolta filo putiniana a Bratislava RaiNews

Slovacchia, partito del filorusso ed ex premier Fico vince le elezioni: “Fine delle armi in Ucraina” la Repubblica

È Robert Fico ad aggiudicarsi le elezioni anticipate in Slovacchia. Leader Smer-sd, è contrario alle sanzioni a Mosca e alle armi all'Ucraina ...In questa edizione: "Terroristi non hanno raggiunto obiettivo". Inizia il trimestre anti-inflazione. Tajani a Paestum: "Arriveremo al 20 %". Slovacchia, Fico: "Stop alle armi a Kiev". Spagna, rogo in ...