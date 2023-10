Fiamme in un supermercato a Marcianise | distrutta merce per 800 mq

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti nel pomeriggio, verso le 16, in via Evangelista a, allertati dai residenti per un incendio scoppiato all’interno di un. Sul posto sono intervenute la squadra del distaccamento di Aversa, con a supporto due autobotti. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio che ha distrutto circa ottocento metri quadrati di merci varie, provocando una grossa nube nera ed un forte odore acre che ha invaso la zona circostante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 1 ottobre 2023 si sono notate le fiamme ed il fumo provenienti dall'edificio del supermercato. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento ...

MARCIANISE – Quel che rimane dell'Euromarket One di Viale Evangelista è lo scheletro di un supermercato del quale non si è salvato nulla. Le fiamme hanno avvolto e bruciato ogni cosa. I Vigili del Fuo ...