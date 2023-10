Fentanyl | la nuova emergenza tossica mondiale

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ormai se ne sente parlare da un po’ e come tutte le cose che prendono piede in maniera silente, ha catturato la mia attenzione. Il, ladroga del momento di gran lunga superiore come potenza all’eroina e alla morfina. E, silenziosamente, sta invadendo il mondo. Si tratta di un analgesico sintetico 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell’eroina. Pur essendo destinato ai pazienti oncologici, il suo abuso ha causato un drammatico aumento delle morti per overdose negli USA. Il problema si intensifica con l’acquisto di importazioni illegali, spesso provenienti dalla Cina. La diffusione illegale diha avuto un impatto devastante, con un’epidemia che ha colpito principalmente gli adolescenti. Sì, gli adolescenti perché come tutte le droghe crea dipendenza ed è pericolosa. Quando i medici statunitensi ...