Feltri | l’operazione al polmone con il robot e il tweet sulla morte | «La ripresa è un calvario»

(Di domenica 1 ottobre 2023) «Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio». Poche parole pubblicate da Vittorioin un, ma sufficienti a far temere per la sua salute. Il post su X è di un paio di giorni fa, e a quello ne sono seguiti molti altri, segno che il direttore di Libero è vivo e in salute. Ma sul motivo che lo ha portato a scrivere quella frase aleggiava il mistero, almeno fino a questa mattina, 1 ottobre, quando il giornalista ha risposto stizzito alla domanda di Cesare Zapperi per il Corriere della Sera: «Ma io scrivo in italiano, cos’è che non si capisce?». «È una constatazione che faccio da quando sono al mondo», continua, «a volte si fa fatica anche a morire. Ma io voglio tutt’altro. Io rinuncio a morire. Mi sembra chiaro. Col c… che voglio andare all’altro mondo». September 29, 2023 Il piccolo ...