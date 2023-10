Fedez | nuove indiscrezioni sul giorno del ricovero in ospedale

Fedez rimane ricoverato in ospedale in attesa di nuovi accertamenti, ma intanto emergono nuovi dettagli sul malore e la corsa in pronto soccorso

Nelle ultime ore però sono trapelateindiscrezioni sulla salute del rapper e sulla terribile ... nel momento in cuiha accusato il malore , il rapper e tutto il suo entourage erano in ...... esperto in materia di proprietà intellettuale, Digital Rights Management e diritto delle... autore per, Elodie, Marco Mengoni , ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo firmando il ...

Il volo cancellato, il 118 e l'endoscopia: nuove rivelazioni sul malore ... ilGiornale.it

Fedez ricoverato nel reparto solventi, con lui c’è Chiara Ferragni: «Notte tranquilla, domani nuovi... Corriere della Sera

Niente intervista a «Belve» per Fedez. Secondo quanto pubblicato su TvBlog, infatti, la Rai avrebbe "bocciato" la presenza del cantante nel programma di Francesca Fagnani, iniziato lo scorso martedì.Nuovi dettagli sulla vicenda del malore di Fedez emergono sulla stampa. Il rapper è attualmente ricoverato in ospedale in seguito a due ulcere gastriche anostomotiche che hanno causato un'emorragia ...