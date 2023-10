Federica Pellegrini | Sono molto incinta | penso al parto in acqua Il marito | Assisterò

Da poco più di un anno, Matteo Giunta è ufficialmente il marito di. Il loro matrimonio è stato celebrato il 27 agosto del 2022. La loro conoscenza però risale al 2012, quando Giunta divenne il preparatore atletico di, all'...Ospiti domenica 1° ottobre Sarà a Verissimo la "divina" del nuoto italiano,, in dolce attesa della sua prima bambina. In studio, Romina Power con l'intenso racconto del suo ...

Federica Pellegrini ritorna in vasca: ecco le immagini Tuttosport

Prima intervista col pancione per Federica Pellegrini: la Divina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua gravidanza. Il parto (che potrebbe essere in acqua: "Per me è un ...Federica Pellegrini incinta a Verissimo ha parlato per la prima volta in tv della gravidanza, con lei anche Matteo Giunta ...