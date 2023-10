Federica Pellegrini incinta | ' Sì | al parto in acqua' e il marito fa una gaffe in tv

(Di domenica 1 ottobre 2023) Prima intervista col pancione per: la Divina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua gravidanza. Il(che potrebbe essere in: "Per me è un ...

Federica Pellegrini con i genitori sono Roberto ex barman di un noto hotel di Mirano, città natale della Divina del nuoto e Cinzia, figlia di un ex ...

Prima intervista col pancione per: la Divina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua gravidanza. Il parto (che potrebbe essere in acqua: "Per me è un ambiente naturale" ) è previsto tra ...... Silvia Toffanin ha chiacchierato con Cristiano Malgioglio, Romina Power, Lino Banfi,e Matteo Giunta, e il duo musicale formato da Nek e Renga. Il paroliere ha parlato a ruota ...

Federica Pellegrini ritorna in vasca: ecco le immagini Tuttosport

Federica Pellegrini «molto incinta» e sorridente arriva nel salotto di Silvia Toffanin, oggi domenica 1° ottobre. Un nuovo magico e meraviglioso capitolo della vita della Divina. «Nascerà tra Natale e ...Prima intervista col pancione per Federica Pellegrini: la Divina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua gravidanza. Il parto (che potrebbe essere in acqua: "Per me è un ...